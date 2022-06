Premio Strega, per la prima volta in finale vanno sette libri: al quinto posto finiscono due ex aequo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Colpo di scena alla 76esima edizione del Premio Strega: per la prima volta nella storia del blasonato riconoscimento letterario non ci sarà una “cinquina“. Accedono, infatti, alla finale sette libri anziché cinque: al quinto posto si sono piazzati due ex aequo, mentre il settimo, in virtù dell’articolo 7 del regolamento di votazione, è un libro pubblicato da un editore medio-piccolo. Sono in gara: Mario Desiati con “Spatriati” (Einaudi) con 244 voti; Claudio Piersanti con “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli) con 178 voti; Marco Amerighi con “Randagi” (Bollati Boringhieri) con 175 voti; Veronica Raimo con “Niente di vero” (Einaudi) con 169 voti; Fabio Bacà con “Nova” (Adelphi) con 168 voti; Alessandra Carati con “E poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Colpo di scena alla 76esima edizione del: per lanella storia del blasonato riconoscimento letterario non ci sarà una “cinquina“. Accedono, infatti, allaanziché cinque: alsi sono piazzati due ex, mentre il settimo, in virtù dell’articolo 7 del regolamento di votazione, è un libro pubblicato da un editore medio-piccolo. Sono in gara: Mario Desiati con “Spatriati” (Einaudi) con 244 voti; Claudio Piersanti con “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli) con 178 voti; Marco Amerighi con “Randagi” (Bollati Boringhieri) con 175 voti; Veronica Raimo con “Niente di vero” (Einaudi) con 169 voti; Fabio Bacà con “Nova” (Adelphi) con 168 voti; Alessandra Carati con “E poi ...

