Orrore a Vicenza | uccide la ex | fugge con la compagna | ammazza anche lei e si suicida

Advertising

Il questore diaveva richiesto l'intervento di elicotteri e dei reparti speciali, per pattugliare la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico e ritrovare l'assassino. Nel primo ...dove una donna di origini serbe di 42 anni, Lidia Miljkovic , residente a Schio, è stata uccisa questa mattina a colpi di pistola in strada: a toglierle la vita sarebbe stato il suo ...Orrore a Vicenza. Lidia Miljkovic, una donna di 42 anni di origini serbe che viveva a Schio, la mattina di oggi, mercoledì 8 giugno, è stata uccisa a colpi di pistola in strada. A toglierle la vita è ...È Zlatan Vasiljevic l'uomo che questa mattina ha ucciso l'ex moglie Lidia Mijkovic sparandole diversi colpi di pistola in una strada periferica di Vicenza. Poi è scappato in auto insieme all'attuale ...