Omicidio Vicenza, donna uccisa dall'ex compagno: killer trovato morto in auto (Di mercoledì 8 giugno 2022) È stato trovato morto dentro un'automobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza, il presunto assassino di Lidia Miljkovic. All'interno dell'auto c'è anche il corpo di una donna. Da primi accertamenti la seconda vittima trovata nel veicolo potrebbe essere l'attuale compagna del killer. Sul posto si è recata la Polizia e la vettura è sottoposta ad accertamenti da parte degli artificieri della Questura, che hanno rotto i finestrini per ispezionare il contenuto dell'abitacolo. Lidia Miljkovic, 42enne di origine serba, è stata uccisa questa mattina a Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno. La donna aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 giugno 2022) È statodentro un'mobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di, il presunto assassino di Lidia Miljkovic. All'interno dell'c'è anche il corpo di una. Da primi accertamenti la seconda vittima trovata nel veicolo potrebbe essere l'attuale compagna del. Sul posto si è recata la Polizia e la vettura è sottoposta ad accertamenti da parte degli artificieri della Questura, che hanno rotto i finestrini per ispezionare il contenuto dell'abitacolo. Lidia Miljkovic, 42enne di origine serba, è stataquesta mattina aa colpi di pistola'ex. Laaveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso ...

Advertising

alerussello : Doppio femminicidio a Vicenza, ammazza la ex e fugge. Poi spara all’attuale compagna e si uccide - magzinemag : Doppio femminicidio a Vicenza: un uomo ha ucciso l'ex compagna in strada dopodiché è fuggito in macchina con l'attu… - TViweb : Post Edited: Il killer di Lidia uccide anche l’attuale compagna, poi si toglie la vita – Chiusa la Tangenziale: pau - brontolodesign : RT @AncoraMarina65: #chilhavisto C'È STA NU CUORP.. ANZI DUE (vi deve cascare il ?? vi deve) - fisco24_info : Uccisa a Vicenza dall'ex, trovato morto in un'auto: L'omicidio è avvenuto in strada, vittima aveva 42 anni -