Napoli | Kvaratskhelia sarà a Dimaro Ecco perchè non è stato ancora ufficializzato

Khvicha Kvaratskhelia è il primo colpo di mercato del Napoli. L'esterno Gerogiano sarà a Dimaro agli ordini di Luciano Spalletti. Kvaratskhelia è di fatto un nuovo giocatore del Napoli. I tifosi azzurri potranno osservare l'esterno Gerogiano già dal ritiro di Dimaro. In molti si chiedono però come mai De Laurentiis lo abbia annunciato solo ufficiosamente e il famoso Tweet non è ancora arrivato. La questione è la seguente: Il calciomercato comincerà solamente il prossimo Luglio, da quella data in poi sarà possibile depositare i contratti in lega. Il calciatore, inoltre, ha alcune pendenze da risolvere con la Dinamo Batumi, club che ad oggi ne detiene ancora il cartellino.

