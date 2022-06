Meteo, arriva break temporalesco: calano temperature (Di mercoledì 8 giugno 2022) In arrivo già a partire da questa sera, fino a venerdì, un ‘break perturbato’, con temperature sotto la media e piogge anche abbondanti su Nordest e versante adriatico.Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, Meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come all’origine del maltempo ci sia l’aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, che formerà un ciclone sui Balcani e farà un successivo graduale ingresso in Italia con venti freschi di Bora e Grecale.Le temperature scenderanno ad iniziare da domani su gran parte dell’Italia, dopo il duplice attacco Hannibal-Scipione, iniziato il 10 Maggio, che ha portato caldo, afa, canicola e negli ultimi giorni anche dei valori record con picchi di 41°C. Ad esempio Rimini tornerà verso i 22-25°C di massima, dopo aver sperimentato 37°C all’ombra la scorsa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 8 giugno 2022) In arrivo già a partire da questa sera, fino a venerdì, un ‘perturbato’, consotto la media e piogge anche abbondanti su Nordest e versante adriatico.Le previsioni sono di Lorenzo Tedici,rologo de iL.it, che precisa come all’origine del maltempo ci sia l’aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, che formerà un ciclone sui Balcani e farà un successivo graduale ingresso in Italia con venti freschi di Bora e Grecale.Lescenderanno ad iniziare da domani su gran parte dell’Italia, dopo il duplice attacco Hannibal-Scipione, iniziato il 10 Maggio, che ha portato caldo, afa, canicola e negli ultimi giorni anche dei valori record con picchi di 41°C. Ad esempio Rimini tornerà verso i 22-25°C di massima, dopo aver sperimentato 37°C all’ombra la scorsa ...

Advertising

baritoday : Temporali, vento forte e temperature in calo: arriva il maltempo sulla Puglia - VesuvioLive : Dopo il caldo, allerta meteo in Campania: arriva grandine e vento forte - chrdioc : Arriva la pioggia sul Reatino: scatta l’allerta meteo per il 9 giugno - Rietilife : Arriva la pioggia sul Reatino: scatta l'allerta meteo per il 9 giugno - - ilmeteoit : #Meteo che cambia prima del previsto. #Sogni e #Dubbi su questa #Estate che arriva -