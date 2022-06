Dramma in spiaggia, mamma annega in mare dopo aver salvato il figlio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una terribile tragedia quella accaduta durante una vacanza a Rosignano, in Toscana. Una mamma di 51 anni, Maria Clara Shermer, è deceduta dopo aver salvato il figlio 17enne che stava per annegare in mare. Il minorenne, dopo essersi tuffato in acqua, stava per essere trascinato al largo dalla corrente del mar Tirreno. mamma muore annegata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una terribile tragedia quella accaduta durante una vacanza a Rosignano, in Toscana. Unadi 51 anni, Maria Clara Shermer, è decedutail17enne che stava perre in. Il minorenne,essersi tuffato in acqua, stava per essere trascinato al largo dalla corrente del mar Tirreno.muoreta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

