Dalla Spagna | Balotelli sulla lista di Gattuso se andasse al Valencia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Mariopotrebbe tornare nel calcio europeo più importante. Dopo una buona stagione fatta all’Adana Demirspor, condita da diciotto gol e quattro assist in trentuno partite, Super Mario potrebbe avere una chance più importante. Secondo quanto riferisce El Chiringuito, La Liga potrebbe essere nel suo futuro. Nello specifico, il, vicinissima a far diventare Gennaroil suo nuovo allenatore, starebbe pensando all’ex Milan, per dargli un’altra chance, in quello che sarebbe il suo quarto campionato sui cinque più importanti d’Europa alla sua carriera. SportFace.

