Covid 19 in Campania | bollettino del 7 giugno | 1 830 positivi

Advertising

stradusthousep1 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (8 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 1.830 casi su 14.168 tamponi - infoitinterno : Covid: 731 nuovi contagi in Campania e sei morti - infoitinterno : Covid: in Campania 731 positivi, stabile tasso di positività. Sei vittime - infoitinterno : Covid in Campania, bollettino del 6 giugno: 731 positivi su 5.158 test -

...già guariti o sono stati dimessi (+22.827 nelle ultime 24 ore) mentre le vittime totali del... Altre 5 Regioni ne riportano oltre mille: si tratta di Veneto (1.966),(1.830), Puglia (1.Tempo di Lettura: 2 minuti EBOLI. La Regioneha deciso di commissariare gli atti dell'esercizio 2020 del Piano di Zona di Eboli. Gli ... alle numerose assenze causa, alle inchieste ...Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino dell'8 giugno sui casi Covid-19 in Italia ... in Toscana, in Umbria, in Campania, in Basilicata, in Molise, in Sardegna, nelle P. A. di Bolzano e di ...Napoli, 8 giu. (askanews) - In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.830 positivi al Coronavirus (1.642 al test antigenico e 188 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggio ...