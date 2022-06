' Chi passa con il rosso non può brontolare' - Cronaca - lanazione it

Advertising

isabellam56 : @Ladybug7498 A nessuno passa per la mente che ci sia stata un’ondata emotiva iniziale pro Barù proprio perché quasi… - chevalasco : @aforista_l C'è chi passa con il rosso e chi col rossetto - Blanco_Blu : @dukana2 Perfetto. Si passa da qui. Questo deve accadere affinché la gente si svegli e capisca chi sono questi al p… - guineapig82 : Le strade piene, la folla intorno a me. Mi parla e ride e nulla sa di te. Lo vedo intorno a me chi passa e va, ma s… - CavalloNeroZ : @Pollydolce @AlbertoSomma4 Vai a cercare chi te lo da tutto nel c... #covidiota #italiota media vedrai che ti passa… -

LA NAZIONE

Cento egiorni dopo, non s'intravvede una possibilità di pace e siamo ancora qui a sperare in ... Edice che fu un putsch, non conosce i fatti: per ribellarsi al regime filorusso di Yanukovich,...con il rosso, vorrei sapere quale motivo ha di far polemica", dice il sindaco Alessio Spinelli dopo che la questione dei T - Red e della raffica di multe arrivate a casa dei cittadini, è ... "Chi passa con il rosso non può brontolare" L’ex premier, barricadera di Maidan: «Il 24 febbraio dormivo coi nipotini. Poi lo choc. A Salvini consiglio: non perda tempo con un viaggio a Mosca. La Turchia è un Paese amico» ...Polemica sui T-Red, parla il sindaco Spinelli che annuncia: "Stiamo lavorando a un progetto per togliere i semafori da via Battisti" ...