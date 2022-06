Caricabatterie uguali per tutti, stop alla giungla (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bruxelles sfida i giganti dell'elettronica e vara una direttiva che mira ad imporre un Caricabatterie unico per smartphone, tablet e laptop venduti nel mercato europeo, ennesimo colpo contro i giganti ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bruxelles sfida i giganti dell'elettronica e vara una direttiva che mira ad imporre ununico per smartphone, tablet e laptop venduti nel mercato europeo, ennesimo colpo contro i giganti ...

