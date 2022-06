Barù e Davide Silvestri coinvolgono i fan in un appuntamento imperdibile: l’annuncio (VIDEO) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Barù e Davide Silvestri lanciano un appuntamento imperdibile per tutti i fan: i due ex gieffini saranno insieme il 10 giugno Barù e Davide Silvestri insieme incontreranno i fan in una speciale ed inedita serata. I due ex gieffini nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno fatto breccia nel cuore di milioni di italiani. Entrambi sono stati supportati da intere generazioni e sono riusciti ad arrivare in finale. Barù e Davide hanno conquistato un posto in finale, posizionando al quarto e terzo posto dove è riuscita a trionfare Jessica Selassié. Nelle ultime settimane l’ex gieffino ha aperto il suo primo restaurant temporary “Braci by Barù” sui Navigli che sta riscuotendo un clamoroso ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)lanciano unper tutti i fan: i due ex gieffini saranno insieme il 10 giugnoinsieme incontreranno i fan in una speciale ed inedita serata. I due ex gieffini nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno fatto breccia nel cuore di milioni di italiani. Entrambi sono stati supportati da intere generazioni e sono riusciti ad arrivare in finale.hanno conquistato un posto in finale, posizionando al quarto e terzo posto dove è riuscita a trionfare Jessica Selassié. Nelle ultime settimane l’ex gieffino ha aperto il suo primo restaurant temporary “Braci by” sui Navigli che sta riscuotendo un clamoroso ...

Advertising

Filippo230796 : @Carly161616 Anche io trovo molte amicizie di Barú persone di merda ma non è che lo attaccò per questo! Vedi Davide e Soleil!!! - Filippo230796 : @Carly161616 Come si era fatta condizionare da Urtis che diceva che lui fosse gay e non interessato a lei, infatti… - DonatellaAlfie1 : @SpedaFederica @BAliceB90 a Baru' il 'jeru' non è mai piaciuto. Fin dalla casa. Non sopportava l'idea che piacesse… - ChiaraMilone2 : No scusate, ma io rido troppo per la risata di Davide, è bellissima ?????? #teamdavide #birralira #davidesilvestri… - ViolaCosta13 : Sarebbe bello che qualcuno le facesse delle fancam con tutte le volte che nella casa parlavano bene di lei (non int… -

Jessica Selassié e Barù a cena con Davide Silvestri: cos'è successo Jessica Selassié e Barù hanno trascorso una serata in compagnia di Davide Silvestri e la sua futura sposa. Tutto quello che c'è da sapere. Jessica Selassié ha trascorso una serata con Barù, Davide Silvestri e la sua futura moglie, Alessia Costantino, presso il temporary restaurant che l'enologo ha aperto a Milano. Jessica Selassié e Barù: la cena con Davide Silvestri e Alessia ... Jessica Selassiè e Barù a cena insieme: è nato l'amore Scoppia il gossip ... mentre la sorella più grande ha raggiunto Barù al suo locale. E i due, secondo i beninformati, hanno passato una serata molto piacevole. Con loro c'erano anche Davide Silvestri e la sua futura ... Jessica Selassié ehanno trascorso una serata in compagnia diSilvestri e la sua futura sposa. Tutto quello che c'è da sapere. Jessica Selassié ha trascorso una serata conSilvestri e la sua futura moglie, Alessia Costantino, presso il temporary restaurant che l'enologo ha aperto a Milano. Jessica Selassié e: la cena conSilvestri e Alessia ...... mentre la sorella più grande ha raggiuntoal suo locale. E i due, secondo i beninformati, hanno passato una serata molto piacevole. Con loro c'erano ancheSilvestri e la sua futura ...