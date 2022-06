Atp e Wta ‘s-Hertogenbosch 2022 | partite interrotte per pioggia

(Di mercoledì 8 giugno 2022)guasta feste a , in Olanda. Tutte le, sia maschili che femminili, sull’erba olandese sono state infattidopo pochi minuti di gioco a causa della. Lein questione non vedono protagonisti azzurri: tra gli uomini sospese le sfide Brooksby-Gaston (4-2 primo set) e Duckworth-Simo (sul 4-6, 1-3), mentre al femminile si fermano momentaneamente Sabalenka-Hartono (alla fine del primo set, vinto 6-2 dalla bielorussa). Sospese anche ledi doppio Nys/Roger Vasselin-De Jong/Stevens (4-4 primo set) e Peralta/Vega Hernandez-Koolhof/Skupski (3-5 primo set). TABELLONE FEMMINILE TABELLONE MASCHILE SportFace.

