Agnelli | un titolare sacrificato per arrivare ad un top player | il piano diabolico

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Un mercato non semplice per la Juventus che sta cercando diverse formule perai vari obiettivi; ecco l’ultima idea di. La scorsa stagione è stata deludente per la Juventus; il solo quarto posto non può bilanciare uno scudetto perso sin dalle prime giornate, la doppia sconfitta nelle due finali contro l’Inter (coppa Italia e Supercoppa) e l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Se si vuole tornare a vincere, la dirigenza bianconera ha una sola possibilità: fare un mercato importante con innesti mirati e senza andare a commettere gli errori del passato. Tra gli obiettivi troviamo, sicuramente, un difensore esembra aver in mente una nuova strategia peral giocatore. LaPresseCon Rudiger passato al Real Madrid, la società bianconera sta pensando ad altre piste per ...

Advertising

SerieANews

... la prima dopo dieci anni di vittorie per la Juventus del ciclo targato Andrea, può ...League contro il Malmoe e poi nelle ultime quattro partite di campionato lo ha schierato sempre. ...... lanci per la prima volta dal primo minuto quel ragazzo che fece innamorare l'avvocato, la ... Per la prima volta partivocon la maglia del Padova. Per la prima volta sentivo addosso una ... “È l’ideale”: Juventus, il suggerimento che Agnelli non può ignorare Un mercato non semplice per la Juventus che sta cercando diverse formule per arrivare ai vari obiettivi; ecco l’ultima idea di Agnelli. La scorsa stagione è stata deludente per la Juventus; il solo ...Manuel Agnelli, Proci: il significato del testo della canzone del cantautore milanese, nuovo estratto dal suo album solista.