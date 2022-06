Adriatica Ionica Race 2022, Christian Scaroni: “Non pensavo di essere il più veloce, essendo in inferiorità numerica” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nell’ultima tappa dell’ Adriatica Ionica Race 2022 ha vinto Christian Scaroni, che ha messo nel sacco in uno sprint a ranghi ridotti i 12 compagni di fuga ad Ascoli Piceno dopo 152 km: per il corridore che per l’occasione vestiva la maglia della Nazionale italiana, si tratta del secondo successo parziale nella breve corsa a tappe. Così l’azzurro al sito federale: “Non pensavo di essere il più veloce essendo in inferiorità numerica. Su 13 corridori all’attacco non sai mai cosa trovi, possono anticiparti o metterti in difficoltà in tanti modi. Negli ultimi 500 metri poi ho gestito la posizione. Mi aspettavo gli scatti degli avversari visto che per noi l’ideale era arrivare allo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nell’ultima tappa dell’ha vinto, che ha messo nel sacco in uno sprint a ranghi ridotti i 12 compagni di fuga ad Ascoli Piceno dopo 152 km: per il corridore che per l’occasione vestiva la maglia della Nazionale italiana, si tratta del secondo successo parziale nella breve corsa a tappe. Così l’azzurro al sito federale: “Nondiil piùin. Su 13 corridori all’attacco non sai mai cosa trovi, possono anticiparti o metterti in difficoltà in tanti modi. Negli ultimi 500 metri poi ho gestito la posizione. Mi aspettavo gli scatti degli avversari visto che per noi l’ideale era arrivare allo ...

