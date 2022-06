(Di martedì 7 giugno 2022) La buona notizia per Alexanderè che a partire dalla prossima settimana, grazie ai risultati ottenuti a Parigi, salirà al per la prima volta in carriera al n.2 del mondo, quella cattiva è che ...

TramoMario : RT @TennisWorldit: Alexander Zverev operato con successo: 'È stata la scelta migliore' - FillerNero : RT @GeorgeSpalluto: Zverev si è operato a causa della rottura dei legamenti della caviglia - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Zverev si è operato a causa della rottura dei legamenti della caviglia - ladychef62 : RT @GeorgeSpalluto: Zverev si è operato a causa della rottura dei legamenti della caviglia - Gazzetta_it : Tennis, Zverev operato dopo l'infortunio al Roland Garros: 'Tornerò più forte' -

TEMPI DI RECUPERO - Potrebbero ora volerci mesi prima di poter rivedere in campo ai massimi livelli, il quale nel proprio saluto ai fan ha preferito non addentrarsi più di tanto nelle ...Attraverso una comunicazione sui social network nella serata di martedì 7 giugno, Alexander... Si è subito intuito, anche dal soccorsodagli addetti dell'organizzazione e dallo stesso ... Zverev operato: "La via più rapida, tornerò più forte che mai" Quello che era apparso chiaro fin da sabato è stato purtroppo confermato dai test clinici: Alexander Zverev ha subito la lesione dei tre legamenti laterali della caviglia destra a causa della tremenda ...L'infortunio nel quale è incappato durante le semifinali del Roland Garros ha avuto conseguenze pesanti per Alexander Zverev (ATP 3). Le analisi effettuate in Germania hanno infatti confermato che il ...