Vasco Rossi a Napoli | 7 giugno 2022 | scaletta delle canzoni ed orari del concerto

(Di martedì 7 giugno 2022)il 7: la rock star continua il tour in giro per l’Italia ed eccolo arrivare allo stadio Diego Armando Maradona. Il cantante ha dichiarato di essere in “stato di grazia”., 7continua il suo tourin Italia. Il 7è aallo stadio Diego Armando Maradona. Dopo Trento e poi Milano, Imola e Firenze, la rock star è arrivata in Campania con tanto entusiasmo. “Sono in stato di grazia – ha detto– ho un diluvio di emozioni indescrivibile. Sembra tutto ...

Advertising

sbonaccini : “Come nelle favole” Con queste parole di Vasco Rossi si può riassumere quanto successo a Imola sabato, quando il g… - gioiaeodio : RT @ComuneNapoli: In occasione dei concerti allo Stadio Maradona di Vasco Rossi e Ultimo, previsti nelle serate del 7, 25 e 26 giugno 2022,… - ADMAIORASEMPER_ : Vasco Rossi - Anima Fragile - VASCO@OLIMPICO.07 - antocoppola60 : Ho scoperto la canzone Vita Spericolata di Vasco Rossi grazie a Shazam. - NATOlizer : Chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi e madre di suo figlio Luca -

'Faremo ricorso: ci sono le feste del Milan, il concerto dicon centomila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine e domenica, con quaranta gradi, senza mascherine non ti fanno ...Si sta senza mascherine alle feste per il Milan ed ai concerti di, ma se vai al seggio per votare i referendum devi avere la mascherina. C'è un clima di censura, un bavaglio e un furto di ...Oggi, martedì 7 giugno 2022, Vasco Rossi salirà sul palco, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per un attesissimo concerto, già sold out ..."Ho visto questa mattina le immagini che ritraggono veri e propri accampamenti in prossimità dello stadio Diego Armando Maradona in attesa del concerto di Vasco Rossi previsto per stasera. Mi trovo ...