ULTIM’ORA – Bernardeschi al Napoli: affare in chiusura, annuncio da SKY (Di martedì 7 giugno 2022) Il Napoli e Federico Bernardeschi sono molto vicini. L’esterno ex Juventus è ad un passo dal vestire l’azzurro dopo l’addio a parametro zero ai bianconeri. Aurelio De Laurentiis, qualche settimana fa, aveva annunciato il forte interesse per l’esterno italiano. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, l’affare Bernardeschi–Napoli è in dirittura d’arrivo. Bernardeschi Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli, fatta per Bernardeschi Il Napoli ha chiuso l’affare per Federico Bernardeschi: presto sarà un nuovo calciatore azzurro. Il laterale italiano classe ’94 andrebbe a sostituire uno tra Lozano e Politano ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Ile Federicosono molto vicini. L’esterno ex Juventus è ad un passo dal vestire l’azzurro dopo l’addio a parametro zero ai bianconeri. Aurelio De Laurentiis, qualche settimana fa, aveva annunciato il forte interesse per l’esterno italiano. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, l’è in dirittura d’arrivo.(Getty Images)Calciomercato, fatta perIlha chiuso l’per Federico: presto sarà un nuovo calciatore azzurro. Il laterale italiano classe ’94 andrebbe a sostituire uno tra Lozano e Politano ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO BERARDI PER RAFFREDDAMENTO DI MARIA Possibile nuovo prestito in bianconero pe… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PASSI AVANTI PER BERNARDSCHI Giocatore molto vicino, pronti 4 anni di contratto #SkySport… - AC_1908 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO BERARDI PER RAFFREDDAMENTO DI MARIA Possibile nuovo prestito in bianconero per Morata #… - MadridCarlosE : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO BERARDI PER RAFFREDDAMENTO DI MARIA Possibile nuovo prestito in bianconero per Morata #… - acm1899m : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO BERARDI PER RAFFREDDAMENTO DI MARIA Possibile nuovo prestito in bianconero per Morata #… -

Calciomercato Juventus, ultim'ora Sky: 'Lascia a fine stagione' Salvo clamorosi colpi di scena e dietrofront dell'ultim'ora, Bernardeschi non sarà più un nuovo calciatore della Juventus: la caccia all'esterno ha un'altra ragione in più per iniziare... Ultim'ora Juventus, squalifica ufficiale: salta la prossima di Coppa Italia Terminato il primo tempo tra Juventus e Fiorentina, che vede attualmente i bianconeri condurre le operazioni in virtù della rete siglata da Federico Bernardeschi, che con una conclusione d'alta ... Salvo clamorosi colpi di scena e dietrofront dell'non sarà più un nuovo calciatore della Juventus: la caccia all'esterno ha un'altra ragione in più per iniziare...Terminato il primo tempo tra Juventus e Fiorentina, che vede attualmente i bianconeri condurre le operazioni in virtù della rete siglata da Federico, che con una conclusione d'alta ...