Ragazza scomparsa a Galliera Veneta, cos’è successo a Basma Afzaal: ipotesi matrimonio combinato e fuga all’estero (Di martedì 7 giugno 2022) Ragazza scomparsa a Galliera Veneta: gli inquirenti stanno ipotizzando che Basma Afzaal sia fuggita all’estero per sottrarsi a un matrimonio combinato. Ragazza scomparsa a Galliera Veneta: ipotesi matrimonio combinato Basma Afzaal è scomparsa da Galliera Veneta, comune situato in provincia di Padova nella giornata di martedì 31 maggio. Da giorni, non si hanno più notizie della Ragazza di 18 anni originaria del Pakistan che risiede nell’Alta Padovana da circa quattro anni. In merito alla sparizione della giovane, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022): gli inquirenti stanno ipotizzando chesia fuggitaper sottrarsi a unda, comune situato in provincia di Padova nella giornata di martedì 31 maggio. Da giorni, non si hanno più notizie delladi 18 anni originaria del Pakistan che risiede nell’Alta Padovana da circa quattro anni. In merito alla sparizione della giovane, la ...

