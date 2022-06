Pomezia | insulti e metodi poco “ortodossi“ del Professore in classe Genitori sul piede di guerra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 giugno 2022) Atteggiamenti prevaricatori e vessatori, sarcasmo fuori luogo. Lezioni che, invece di essere momenti di accrescimento culturale, diventano un incubo per molti alunni. Succede a, all’IIS Largo Brodolini. Parliamo di una scuola che vanta attestati di formazione del personale con AID, associazione italiana dislessia, e che dovrebbe quindi essere l’eccellenza per gli studenti che soffrono di questa patologia. Qui, tra tanti insegnanti di ottimo livello, che sono riusciti a instaurare un buon rapporto con i loro alunni e a trasmettere la passione per la loro materia, c’è un docente di una materia specialistica – che i ragazzi iniziano a imparare a partire dal terzo anno – che è diventato il terrore di studenti e. Qualcuno ride dei suoi atteggiamenti, pensando che appoggiandoli la media dei voti si possa alzare in automatico. E magari la ...