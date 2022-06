Nuovo stadio, il Milan gioca su due fronti? Spunta il progetto per un impianto a Sesto di proprietà dei soli rossoneri (Di martedì 7 giugno 2022) Non più solo le voci, i botta e risposta: ora Spunta anche un progetto. Sarebbe la prova che l’ipotesi di costruire un Nuovo stadio a Sesto San Giovanni non è solamente un bluff, utile ad accelerare il via libera alla demolizione del Meazza e alla costruzione di un Nuovo impianto a San Siro di proprietà di Milan e Inter. Il modello, svela il Corriere della Sera nell’edizione di Milano, esiste ed è firmato da Sir Norman Foster, l’architetto che ha disegnato il masterplan dell’area ex Falck. Ma c’è un’altra novità: il Nuovo stadio, in questo caso, sarebbe di proprietà solamente dei rossoneri. Uno scenario che emerge giusto a una settimana dalle elezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Non più solo le voci, i botta e risposta: oraanche un. Sarebbe la prova che l’ipotesi di costruire unSan Giovanni non è solamente un bluff, utile ad accelerare il via libera alla demolizione del Meazza e alla costruzione di una San Siro didie Inter. Il modello, svela il Corriere della Sera nell’edizione dio, esiste ed è firmato da Sir Norman Foster, l’architetto che ha disegnato il masterplan dell’area ex Falck. Ma c’è un’altra novità: il, in questo caso, sarebbe disolamente dei. Uno scenario che emerge giusto a una settimana dalle elezioni ...

