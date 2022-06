Morti due top manager del social network russo VK durante una spedizione con fuoristrada anfibi (Di martedì 7 giugno 2022) Il vice amministratore delegato e un altro top manager del più famoso social russo VKontakte, Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, sono Morti questa mattina in un incidente nella regione autonoma di Nenets, nell’Artico russo. Il loro veicolo si è ribaltato mentre attraversavano il fiume Bolshaya Bugryanitsa, a 47 chilometri dal villaggio di Shoina, e sono stati trascinati in mare. Lo ha dichiarato la società di social network russa alla Tass: “Questa mattina sono emerse notizie molto tristi sulla tragica morte di Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov in un incidente. Siamo in lutto con le loro famiglie e i loro amici“. Secondo la ricostruzione riferita dall’agenzia russa Ria Novosti, Gabrielyan e Merzlyakov partecipavano a una spedizione su ... Leggi su influencertoday (Di martedì 7 giugno 2022) Il vice amministratore delegato e un altro topdel più famosoVKontakte, Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, sonoquesta mattina in un incidente nella regione autonoma di Nenets, nell’Artico. Il loro veicolo si è ribaltato mentre attraversavano il fiume Bolshaya Bugryanitsa, a 47 chilometri dal villaggio di Shoina, e sono stati trascinati in mare. Lo ha dichiarato la società dirussa alla Tass: “Questa mattina sono emerse notizie molto tristi sulla tragica morte di Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov in un incidente. Siamo in lutto con le loro famiglie e i loro amici“. Secondo la ricostruzione riferita dall’agenzia russa Ria Novosti, Gabrielyan e Merzlyakov partecipavano a unasu ...

