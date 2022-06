Elisa Isoardi balla in spiaggia sulle notte dell’ultima hit di Fedez

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 7 giugno 2022)da sola, nessun amore accanto a lei se non il suo dolcissimo cagnolino Zen. La conduttrice è in, il cellulare in mano enotecanzone disi scatena. Un balletto imperdibile mentre canticchia le parole “La vita senza amore dimmi tu che vita è… Da soli siam tutti e nessuno”.ndo con le Stelle e Raimondo Todaro le hanno regalato i passi di danza che non dimentica più e cosìsi muove in modo perfetto ascoltando la canzone che ci accompagnerà per tutta l’estate. E’ davvero da sola in, nessun fidanzato? Camicia bianca abbottonata sopra il bikini, occhiali scuri e tanta voglia di divertirsi....