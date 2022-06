Bacoli, vietato portare viveri in spiaggia: bagnanti perquisiti prima di entrare nei lidi. La denuncia del sindaco: “Intollerabile” (Di martedì 7 giugno 2022) I lidi di Bacoli (Napoli) non consentono ai bagnanti di portare cibo e bevande da casa e per questo perquisiscono le persone prima di farle accedere alle spiagge. L’obiettivo è costringerli ad utilizzare i bar degli stabilimenti balneari e di conseguenza incrementarne i guadagni. Le segnalazioni da parte degli abitanti, hanno provocato la reazione del sindaco Josi Gerardo Della Ragione, a capo della coalizione di liste civiche Free, che ha annunciato di aver inviato delle lettere di diffida ai proprietari dei bagni “affinché la si smetta con queste pratiche intollerabili. I beni demaniali sono beni di tutti. Gestirli, deve rappresentare un grande onore”. “Trovo Intollerabile”, ha scritto il primo cittadino su Facebook, “vietare l’ingresso in spiaggia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Idi(Napoli) non consentono aidicibo e bevande da casa e per questo perquisiscono le personedi farle accedere alle spiagge. L’obiettivo è costringerli ad utilizzare i bar degli stabilimenti balneari e di conseguenza incrementarne i guadagni. Le segnalazioni da parte degli abitanti, hanno provocato la reazione delJosi Gerardo Della Ragione, a capo della coalizione di liste civiche Free, che ha annunciato di aver inviato delle lettere di diffida ai proprietari dei bagni “affinché la si smetta con queste pratiche intollerabili. I beni demaniali sono beni di tutti. Gestirli, deve rappresentare un grande onore”. “Trovo”, ha scritto il primo cittadino su Facebook, “vietare l’ingresso in...

