Vino – Centinaio: Qualità certificata, chiave per vincere (Di lunedì 6 giugno 2022) Vino, Centinaio (Mipaaf): Qualità certificata è la chiave per vincere sfide future – Il sottosegretario a convention Valoritalia: Sostenibilità, Qualità e rappresentatività del territorio road map dei prossimi anni – “A fronte di un eccesso di informazioni che può generare confusione è necessario dare certezze. E queste arrivano proprio da soggetti terzi che garantiscono il rispetto degli standard che caratterizzano la Qualità del nostro paese e che certificano che un’azienda è davvero sostenibile. Questa è la via maestra da intraprendere per affrontare le sfide che arriveranno nei prossimi anni dall’Europa e dagli altri mercati. Dobbiamo continuare a fare quello in cui siamo più bravi: produrre Qualità certificata”. ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022)(Mipaaf):è lapersfide future – Il sottosegretario a convention Valoritalia: Sostenibilità,e rappresentatività del territorio road map dei prossimi anni – “A fronte di un eccesso di informazioni che può generare confusione è necessario dare certezze. E queste arrivano proprio da soggetti terzi che garantiscono il rispetto degli standard che caratterizzano ladel nostro paese e che certificano che un’azienda è davvero sostenibile. Questa è la via maestra da intraprendere per affrontare le sfide che arriveranno nei prossimi anni dall’Europa e dagli altri mercati. Dobbiamo continuare a fare quello in cui siamo più bravi: produrre”. ...

Advertising

giamma71 : RT @Agricolae1: #Vino, @giamma71 (@Mipaaf_): Qualità certificata è la chiave per vincere sfide future - giamma71 : RT @AgriculturaIT: Vino. @giamma71 (Mipaaf): Qualità certificata è chiave per vincere sfide future - AgriculturaIT : Vino. @giamma71 (Mipaaf): Qualità certificata è chiave per vincere sfide future - Agricolae1 : #Vino, @giamma71 (@Mipaaf_): Qualità certificata è la chiave per vincere sfide future -