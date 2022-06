Ultime Notizie – I Boomdabash in duetto con Annalisa, è ‘Tropicana’ (Di lunedì 6 giugno 2022) Torna la dancehall jamaicana dei Boomdabash nel nuovo singolo ‘Tropicana, un duetto con Annalisa in uscita su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy), già disponibile in pre – save al link https://Capitol.lnk.to/tropicana. ‘Tropicana’, dal 10 giugno in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store, è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, “Tropicana come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes – dichiara la band – La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Torna la dancehall jamaicana deinel nuovo singolo ‘Tropicana, unconin uscita su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy), già disponibile in pre – save al link https://Capitol.lnk.to/tropicana., dal 10 giugno in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store, è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, “Tropicana come molti dei brani tipici della produzione diè un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes – dichiara la band – La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille ...

