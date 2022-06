Ultime Notizie – Boeri: “Diritti e reddito minimo garantiti a tutti” (Di lunedì 6 giugno 2022) ”Una società meritocratica ha bisogno di tutele minime – come reddito minimo garantito e salario minimo -, deve cercare il più possibile di garantire l’uguaglianza delle opportunità ed evitare l’arroganza di chi ha avuto successo perché il merito individuale è inseparabile da una forte dose di fortuna”. Lo sottolinea in un’intervista a ‘La Stampa’, l’economista Tito Boeri. ”Ci sono tante cose da fare per avvicinarci il più possibile a condizioni di uguaglianza delle opportunità – spiega Boeri -. Come prima cosa occorrono misure più efficaci di contrasto della povertà: bisogna lavorare su tutti minimi, sui trasferimenti come sui servizi reali, sui redditi minimi garantiti che devono essere associati a meccanismi di riduzione delle tasse per chi lavora anche poche ore ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) ”Una società meritocratica ha bisogno di tutele minime – comegarantito e salario-, deve cercare il più possibile di garantire l’uguaglianza delle opportunità ed evitare l’arroganza di chi ha avuto successo perché il merito individuale è inseparabile da una forte dose di fortuna”. Lo sottolinea in un’intervista a ‘La Stampa’, l’economista Tito. ”Ci sono tante cose da fare per avvicinarci il più possibile a condizioni di uguaglianza delle opportunità – spiega-. Come prima cosa occorrono misure più efficaci di contrasto della povertà: bisogna lavorare suminimi, sui trasferimenti come sui servizi reali, sui redditi minimiche devono essere associati a meccanismi di riduzione delle tasse per chi lavora anche poche ore ...

