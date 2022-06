Salernitana, duro risveglio: Iervolino attacca Sabatini: "Un bugiardo" (Di lunedì 6 giugno 2022) 'Equivoco? Sabatini crede di prendere tutti per stupidi , ma di equivoco c'è solo lui: pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo ', ha tuonato il patron del club granata alla Gazzetta ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 6 giugno 2022) 'Equivoco?crede di prendere tutti per stupidi , ma di equivoco c'è solo lui: pensa di essere il più intelligente, ma è stato', ha tuonato il patron del club granata alla Gazzetta ...

Advertising

zazoomblog : Caos Salernitana Iervolino a muso duro: attacco durissimo a Sabatini - #Salernitana #Iervolino #duro: - serieAnews_com : ?? Caos #Salernitana, questa volta a parlare è Iervolino: duro attacco nei confronti di #Sabatini ?? - Nos2478 : @AlfredoPedulla Mi spiace ma i fatti parlano da soli, senza sabatini salernitana in b senza speranza, con sabatini… - LeBombeDiVlad : ???? #Salernitana, #Iervolino attacca #Sabatini: “Crede di essere da #ChampionsLeague ma non sa mandare una mail” ?? D… - iljackmora : Felicissimo per #Nicola: da tempo si meritava un'opportunità vera, tutta sua fin dall'inizio. Complimenti mister, a… -