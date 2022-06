Salario minimo e Rdc, confronto rovente (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Ue vicina a accordo politico per stipendi 'adeguati ed equi'. Ma il tema divide. Poco convinti Giorgia Meloni e barra della Cisl Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Ue vicina a accordo politico per stipendi 'adeguati ed equi'. Ma il tema divide. Poco convinti Giorgia Meloni e barra della Cisl

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - AnCapone23 : RT @peppeprovenzano: Per Bonomi la questione del salario minimo non li riguarda.Allora perché opporsi?Dica sì alla proposta per debellare i… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Lavoro, l'inflazione riaccende il dibattito sul salario minimo -