Salario minimo: Calenda, bene ma non sia fatto per legge (Di lunedì 6 giugno 2022) "Io sono favorevole al Salario minimo, perché oggi uno dei mali occidentali sono le persone che lavorano ma sono povere e questo è inaccettabile. Va fissato un Salario minimo, non per legge, ma con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) "Io sono favorevole al, perché oggi uno dei mali occidentali sono le persone che lavorano ma sono povere e questo è inaccettabile. Va fissato un, non per, ma con ...

Advertising

elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - shineelite2 : RT @LaStampa: Una cosa di sinistra: il salario minimo - haaryne : RT @Biancanevermind: In pratica ci stanno dicendo che il salario minimo non va bene perché lo sfruttamento è parte della nostra cultura imp… -