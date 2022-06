Referendum giustizia | le assurde tesi di Letta e Conte

(Di lunedì 6 giugno 2022) A meno di una settimana daisulla, un settore della cosa pubblica da sempre ostile a qualunque tentativo di riforma, si segnala l’esilarante presa di posizione di Enricoin versione cerchiobottista: “Il Pd non è una caserma e men che meno su questi temi. C’è la libertà dei singoli, essa rimane a maggior ragione per una materia come questa, così complessa, rispetto a quesiti molto diversi tra di loro”. “Tuttavia, – ha poi sottolineato il segretario del Pd – questiaprirebbero più problemi di quanti ne risolverebbero”. Ancora più netta la posizione di Giuseppe, leader del partito più forcaiolo della storia patria: “I quesiti sono frammenti normativi che intervengono quasi come una vendetta della politica nei confronti della magistratura”. La magistratura – ha ...

Per le elezioni amministrative e isulladel 12 giugno non cambiano le regole al seggio. Tutto, o quasi, invariato rispetto al 2021 anche per quanto riguarda le disposizioni anti - Covid . Si vota domenica 12 ...Inoltre, gli italiani dovranno anche rispondere, mettendo una crocetta sul 'Sì' oppure sul 'No', a cinque quesiti proposti dalsulla. Come funzioneranno le votazioni Bisognerà ...STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “Domenica 12 si svolgerà in Italia un referendum molto importante, in cui i cittadini sono chiamati ad esprimersi sul ...Il 12 giugno, quando si voterà anche per i referendum sulla Giustizia, il Paese preferirà largamente le cabine balneari a quelle dei seggi. Si può peggiorare qualcosa di così mal messo come la Giustiz ...