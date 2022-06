"Oddio, aiutate Massimo". Malore per Giletti in diretta: scoppia il caos in studio, cosa è successo (Di lunedì 6 giugno 2022) Malore in diretta per Massimo Giletti. Nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena andata in onda dalla piazza rossa di Mosca, il conduttore ha accusato un lieve Malore che l'ha costretto ad abbandonare la sua postazione per qualche minuto. All'improvviso a dare l'allarme è stata Myrta Merlino, la conduttrice dell'Aria che tira tra gli ospiti in studio in Italia. La Merlino a un tratto ha esclamato: "Oddio aiutate Massimo". Poi la stessa Merlino ha preso in mano la conduzione del programma per qualche minuto e ha annunciato: "Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto". Dopo qualche istante, sempre la Merlino ha affermato: "Vedo che Massimo è in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022)inper. Nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena andata in onda dalla piazza rossa di Mosca, il conduttore ha accusato un lieveche l'ha costretto ad abbandonare la sua postazione per qualche minuto. All'improvviso a dare l'allarme è stata Myrta Merlino, la conduttrice dell'Aria che tira tra gli ospiti inin Italia. La Merlino a un tratto ha esclamato: "". Poi la stessa Merlino ha preso in mano la conduzione del programma per qualche minuto e ha annunciato: "ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto". Dopo qualche istante, sempre la Merlino ha affermato: "Vedo cheè in ...

