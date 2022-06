Multe | tariffe alle stelle e Comuni furbetti La denuncia dell’Antitrust | «Aumenti fino al 400%»

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 giugno 2022)salatissime e. È questa lafatta presidente, Roberto Rustichelli, che davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei diritti di utenti e consumatori ha parlato di «veri e propri abusi contro cui l’automobilista non può nemmeno fare ricorso». Levanno pagate si sa, ma se a fare i furbi con lesono idiventa difficile fronteggiareanche del. Con l’obiettivo di gonfiare le casse municipali la leva su cui si basano i rincari è la mancanza di «criteri oggettivi fissati dal legislatore». Al contrario di quanto succede per le «spese di notifica» di 9,5 euro, fissate per legge, sono le «spese di accertamento» a far alzare ...