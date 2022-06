Michaela star del primo teaser di Manifest 4 | tutta la verità verrà a galla?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 giugno 2022) Grazie apossiamo dare unsguardo a4 attraverso il rilascio deldella nuova ed ultima stagione. Dopo il difficile viaggio fatto dalla serie, cancellata e poi ripescata, sembra sia arrivato il momento di veder calare il sipario sui passeggeri del volo 828 ma con tutte le risposte (almeno si spera) che il pubblico attende da tempo. Dopo essere stato cancellato dalla NBC,tornerà per un’ultima stagione su Netflix , concludendo tutti i cliffhanger dello show e portando la storia a conclusione in un totale di 20 episodi. Non c’è ancora una data di uscita per l’ultima stagione dima poco fa abbiamo avuto modo di dare ilsguardo ai nuovi episodi grazie ai piccoli aggiornamenti che arrivano dall’edizione 2022 di Geeked ...