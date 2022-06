Made in Sud ultima puntata 2022, gli ospiti di stasera (6 giugno) (Di lunedì 6 giugno 2022) Made in Sud ultima puntata 2022, gli ospiti di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 6 giugno 2022)in Sud, glidi ...

Advertising

CorriereUmbria : Rocco Hunt, Marco Maddaloni e Ciro Ferrara nell'ultima puntata di Made in Sud #madeinsud - MontiFrancy82 : A @madeinsud_rai ospiti @RoccoHunt #MarcoMaddaloni e @OfficialCiro @LorellaBoccia @CLEMENTINOIENA - ilperiodo : Made in sud. Super ospiti : Rocco Hunt, Marco Maddaloni e Ciro Ferrara - comieco : ?? Futuro, #innovazione e #riciclo made in sud: Comieco presenzierà a 3 eventi del @green_symposium 2022 per condiv… - GiacomoGambare : @_Bixbite Comicità che neanche a Made in sud -