Il primo posto da mettere al sicuro e i volti nuovi, l’Under 21 in Lussemburgo per vincere e convincere (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Italia Under 21 torna in campo e lo fa in casa del Lussemburgo ultimissimo nel girone. L’obiettivo è duplice: i ragazzi di Nicolato devono vincere, se possibile con uno scarto importante, in modo tale da mettere al sicuro il primo posto, che per il momento è in coabitazione con la Svezia, ma con gli azzurrini che hanno ben due partite in meno. Un tesoretto da non disperdere, perché vincere il gruppo vuol dire fasi finali dei prossimi Europei 2023 di categoria, una rassegna in cui la Nazionale fa fatica ormai da qualche anno dopo aver dominato o quasi per un ventennio. l’Under 21 deve però trovare volti nuovi, cercando di sopperire alle tante defezioni provocate da infortuni oppure dalle convocazioni del ct Mancini ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Italia Under 21 torna in campo e lo fa in casa delultimissimo nel girone. L’obiettivo è duplice: i ragazzi di Nicolato devono, se possibile con uno scarto importante, in modo tale daalil, che per il momento è in coabitazione con la Svezia, ma con gli azzurrini che hanno ben due partite in meno. Un tesoretto da non disperdere, perchéil gruppo vuol dire fasi finali dei prossimi Europei 2023 di categoria, una rassegna in cui la Nazionale fa fatica ormai da qualche anno dopo aver dominato o quasi per un ventennio.21 deve però trovare, cercando di sopperire alle tante defezioni provocate da infortuni oppure dalle convocazioni del ct Mancini ...

