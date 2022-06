È morto Alec John Such, aveva 70 anni – chi è stato lo storico bassista dei Bon Jovi? (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ morto Alec John Such il bassista di una delle band più longeve della storia del rock: i “Bon Jovi”. A darne la notizia direttamente sui social il frontman del gruppo Jon Bon Jovi. A 70 anni uno dei membri fondatori dei “Bon Jovi” ci ha lasciati. Stiamo parlando di Alec John Such, storico bassista L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ildi una delle band più longeve della storia del rock: i “Bon”. A darne la notizia direttamente sui social il frontman del gruppo Jon Bon. A 70uno dei membri fondatori dei “Bon” ci ha lasciati. Stiamo parlando diL'articolo NewNotizie.it.

