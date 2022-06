Ciclismo | il Comune di Rimini intitola una ciclabile a Marco Pantani

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Un percorso a tappe in rosa e in giallo – i colori del Giro d’Italia e del Tour de France che il ‘Pirata’ vinse uno dietro l’altro nell’estate del 1998 – per celebrare la sua leggenda. E’ quanto deciso daldiche ha scelto dire ail percorso ciclopedonale di via Montescudo, il più esteso della città romagnola e suggestivo collegamento tra l’entroterra e il mare. La pista– incassato il via libera all’zione proposta dalla commissione Toponomastica – sarà ispirata al campione di Cesenatico che, allenandosi proprio sui colli romagnoli e del Montefeltro alle spalle delle cittadine della costa, ha costruito la sua figura di scalatore. In particolare saranno create delle vere e proprie tappe, ...

La delegazione istituzionale - con Moreno Argentin, l'ex campione del mondo di ciclismo ideatore e organizzatore della corsa ciclistica e l'altro ex campionissimo Davide Cassani, oggi presidente di ...