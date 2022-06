Advertising

sportli26181512 : Cannavaro: 'Voglio tornare ad allenare ma senza fretta, le voci sulla Salernitana…': Fabio Cannavaro ha dichiarato… - Matador_7_ : RT @GianmarcoGio: ?????? Leo #Ostigard, accostato al @sscnapoli, parlava così ai microfoni della Serie A: “L’Italia è la patria dei grandi dif… - machia1978 : @FraDiPasquale7 Ohh Madonna.... Ma Cannavaro non ha esperienza... Qua serve gente esperta.. Voglio De Zerbi - AEmilyHP : che diceva'ah si?allora io voglio rigiocare italia-corea del sud',Totti lo seguiva a ruota e molti altri(anche Capi… - SalvatoreArcor1 : @BarbagobboA @Salvo328 @pisto_gol @robymancio @chiellini Hahaha....non voglio discutere sull'importanza di Chiellin… -

Juventus News 24

Io sono cresciuto vedendo Fabioche, secondo me, è stato il più grande marcatore. Non ... Poi sui nuovi nonsbilanciarmi, perché non li conosco bene. Bastoni deve solo giocare, ...... "Prima come capitano c'era Buffon, che era diverso, prima ancorache è un altro tipo di ... Poi sui nuovi nonsbilanciarmi, perché non li conosco bene. Bastoni deve solo giocare, ... Cannavaro ha grandi dubbi: «A certe condizioni Pogba non serve» Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha detto la sua anche sul possibile ritorno di Paul Pogba a Torino. Ecco il suo pensiero: & ...Questa è una settimana importante per il Napoli. In agenda c'è un contatto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. L'ex difensore azzurro Fabio Cannavaro ...