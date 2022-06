Adriatica Ionica Race 2022 | assurdo Davide Rebellin! 11° nella terza tappa e 12° in classifica a 50 anni!

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sembra scontato, ma assolutamente non lo è. Ogni risultato di rilievo è da sottolineare, perché è un qualcosa di unico.Rebellin continua a stupire tutti: in questi giorni all’il veterano tricolore sta tenendo il passo dei migliori, nonostante la sua età. Oggi il classe 1971 (50 anni, 51 da compiere) della Work Service Vitalcare Vega ha chiuso in undicesima piazza ladella corsa di categoria 2.1, la Ferrara-Brisighella, di 141,3 chilometri, tutt’altro che banale visti i tanti strappi presenti sul percorso. Sfiorata la top-10:volata per la decima piazza a prevalere, a 1’26” dal vincitore odierno Giovanni Carboni, è stato Alessandro Fancellu, un 2000 (29 anni di differenza)....

Advertising

kornfeind : Top news today: @Bardiani_CSF: '????? ???? Adriatica Ionica Race: altra grande tappa della Bardiani CSF Faizanè che ch… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Adriatica Ionica, Carboni stacca tutti. Al Delfinato Van Aert non è più leader #ciclismo - francioniflli : Giovanni Carboni 1° vittoria da professionista nella Adriatica Ionica race, Filippo zana ancora al comando - LucaBardiani : RT @kornfeind: Top news today: @Bardiani_CSF: '???????????Adriatica Ionica Race oggi la terza tappa, con Filippo Zana pronto a difendere la mag… - team_GTV : Le salite della Romagna esaltano Alessandro Monaco, in fuga nella terza tappa dell’Adriatica Ionica Race… -

Lo stop forzato a causa della decisione presa dall'UCI in chiave GazProm Rusvelo continua ad essere una delle notizie più rilevanti in chiave ciclismo su strada. Ad esserne colpiti di più sono i ...06 - 06 - 2022 / Punti di vistaRACE, SINDACO FERRARA ALLA PREMIAZIONE IN ROMAGNA: INCORONA IL MIGLIOR SCALATORE. STASERA LA CORSA SU RAISPORT Brisighella, 6 giu - A conclusione della terza tappa della...Sembra scontato, ma assolutamente non lo è. Ogni risultato di rilievo è da sottolineare, perché è un qualcosa di unico. Davide Rebellin continua a stupire tutti: in questi giorni all'Adriatica Ionica ...ADRIATICA IONICA RACE - La Nazionale italiana di Daniele Bennati continua a regalare gioie ai corridori fermi a causa dell’assurdo stop della Gazprom – RusVelo ...