WhatsApp Business vi farà rinominare i dispositivi collegati (Di domenica 5 giugno 2022) Una delle ultime novità in arrivo su WhatsApp Business è rappresentata dalla possibilità di rinominare i dispositivi collegati L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 5 giugno 2022) Una delle ultime novità in arrivo suè rappresentata dalla possibilità diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

techworldaleant : #WhatsApp Business beta 2.22.13.7 In fase di rilascio la possibilità di rinominare i dispositivi collegati: questo… - TuttoAndroid : WhatsApp Business vi farà rinominare i dispositivi collegati - glucairish743 : Realizziamo video aziendali, musicali, documentari, cortometraggi, spot, cerimonie etc. Inoltre sviluppiamo strateg… - mchiarq : @aovojogelato no no peró ci mette un po’ a trasferirle da whatsapp normale a ehatsapp business e se ti dice che non… - splendidum1 : WhatsApp, attenti a questo numero: se lo componi ti ruba l’account -