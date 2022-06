Vangelo di oggi, domenica 5 Giugno 2022: Gv 14,15-16.23b-26 | Commento di Papa Francesco (Di domenica 5 giugno 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di domenica 5 Giugno 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre”. “Lo Spirito Santo ci guida nel modo di pensare, di agire, di distinguere che cosa è bene e che cosa è L'articolo Vangelo di oggi, domenica 5 Giugno 2022: Gv 14,15-16.23b-26 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 5 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre”. “Lo Spirito Santo ci guida nel modo di pensare, di agire, di distinguere che cosa è bene e che cosa è L'articolodi: Gv 14,15-16.23b-26diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Salvador132400 : RT @EwtnItalia: Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 14,15-16.23b-26. . Hai voglia di leggere come prosegue (e come inizia) il Vange… - EwtnItalia : Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 14,15-16.23b-26. . Hai voglia di leggere come prosegue (e come inizia)… - mariavenera2 : RT @Luciano39420470: 5 Giugno 2022, Sol. di Pentecoste! Oggi diamo con urgenza una profonda risposta al Signore! Nel nostro cuore incarnia… - antonaccigabria : RT @Luciano39420470: 5 Giugno 2022, Sol. di Pentecoste! Oggi diamo con urgenza una profonda risposta al Signore! Nel nostro cuore incarnia… - Luciano39420470 : 5 Giugno 2022, Sol. di Pentecoste! Oggi diamo con urgenza una profonda risposta al Signore! Nel nostro cuore incar… -