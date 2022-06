Tiro a volo | Coppa del Mondo Baku 2022 | gli Stati Uniti dominano la gara a squadre di skeet | tra le donne vince la Germania

(Di domenica 5 giugno 2022) Si sono concluse da pochi minuti le gare adi, prove valevoli per ladeldi. In quel di(Azerbaigian) fanno festa le ragazze tedesche, brave ad imporsi suglinel Gold Medal match; al maschile esultano gli americani guidati dal fenomenont Hancock, vittoriosi sulla Grecia, terza posizione ad appannaggio del Kuwait. Troppo forti le tre teutoniche, sempre salda la loro supremazia nella rassegna. Nadine Messerschmidt, Nele Wissmer e Christine Wenzel non hanno mai prestato il fianco al terzetto a stelle e strisce formato da Caitilin Connor, Austen Jewell Smith e Dania Jo Vizzi; terzo gradino del podio per il Kazakistan che ha avuto la meglio ...

Capua . Non è stata una gara facile quella degli azzurri nella specialità dello Skeet nella quarta prova di Coppa del Mondo ISSF in corso di svolgimento sulle pedane di Baku in Azerbaijan. Il tiratore ...Succederà in una località a cavallo tra Valtrompia e Valsabbia, in quella Valle Duppo che ospita da molti anni una sorta di "palestra" all'aperto molto conosciuta dagli appassionati del. ...Vincent Hancock ha ribadito di essere un fenomeno assoluto dello skeet e si è imposto anche a Baku (Azerbaijan), dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a volo. Il tre volt ...La gara individuale di Skeet della quarta prova della Coppa del Mondo di tiro a volo, a Baku, si è conclusa prima delle finali per gli italiani. (ANSA) ...