Roland Garros 2022: Rafael Nadal può diventare il vincitore più ‘anziano’, Casper Ruud per fare meglio di Del Potro (Di domenica 5 giugno 2022) Da una parte Rafael Nadal, 36 anni, 21 Slam di cui 13 conquistati a Parigi, in più occasioni numero 1 del mondo, il chiaro favorito per ovvie ragioni. Dall’altra Casper Ruud, 23 anni, prima finale in uno dei quattro tornei maggiori, sempre più vicino a diventare membro dei Primi Cinque, primo norvegese ad arrivare tanto in là in un qualsiasi Slam. LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DEL Roland Garros TRA Nadal E Ruud DALLE 15.00 Spagna, Norvegia. Una è la terra d’elezione del tennis sul rosso, che oltre a Nadal ha generato altri sei campioni di questo torneo (Manolo Santana, Andres Gimeno, Sergi Bruguera, Carlos Moya, Albert Costa e Juan Carlos Ferrero), l’altra sta vedendo questi alti livelli per la prima volta. Un piccolo ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Da una parte, 36 anni, 21 Slam di cui 13 conquistati a Parigi, in più occasioni numero 1 del mondo, il chiaro favorito per ovvie ragioni. Dall’altra, 23 anni, prima finale in uno dei quattro tornei maggiori, sempre più vicino amembro dei Primi Cinque, primo norvegese ad arrivare tanto in là in un qualsiasi Slam. LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DELTRADALLE 15.00 Spagna, Norvegia. Una è la terra d’elezione del tennis sul rosso, che oltre aha generato altri sei campioni di questo torneo (Manolo Santana, Andres Gimeno, Sergi Bruguera, Carlos Moya, Albert Costa e Juan Carlos Ferrero), l’altra sta vedendo questi alti livelli per la prima volta. Un piccolo ...

Advertising

Eurosport_IT : MAGNIFICHE! ?????? Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros Legends ???????? #EurosportTENNIS |… - Eurosport_IT : Rafa Nadal compie oggi 36 anni: è il più forte tennista di sempre? ???????? ?? 2x Australian Open?????? ?? 13x Roland Gar… - Eurosport_IT : Iga Swiatek manda un messaggio all’Ucraina e il Philippe Chatrier è tutto in piedi ad applaudire la polacca, fresca… - Eurosport_IT : Rafa Nadal vs Casper Ruud. Il maestro vs l’allievo. Alle 15 a Parigi ci sarà l'atto finale del Roland Garros ????????… - infoitsport : Finale Roland Garros 2022, oggi Nadal-Ruud: orario e dove vederla in TV e diretta streaming -