Putin vs generali. Rebus a Mosca sulla fase tre della guerra (Di domenica 5 giugno 2022) Lo spostamento del conflitto in Ucraina dalle regioni settentrionali al Donbass è stato il tratto fondamentale di questa seconda fase della guerra. A differenza delle prime settimane del conflitto, durante le quali le forze russe hanno subito importanti rovesci a causa di una generale inadeguatezza dello strumento militare di Mosca, in questa seconda fase del conflitto l’esercito russo sta avanzando nel Donbass in modo lento ma costante, imponendo agli ucraini un pesante tributo di sangue. L’avanzata delle ultime settimane non è solo spiegabile attraverso il cambiamento del contesto operativo più ampio, dalla guerra urbana che ha caratterizzato la prima parte del conflitto ad una guerra condotta nei grandi spazi del Donbas, ma anche in virtù di una diversa gestione ... Leggi su formiche (Di domenica 5 giugno 2022) Lo spostamento del conflitto in Ucraina dalle regioni settentrionali al Donbass è stato il tratto fondamentale di questa seconda. A differenza delle prime settimane del conflitto, durante le quali le forze russe hanno subito importanti rovesci a causa di una generale inadeguatezza dello strumento militare di, in questa secondadel conflitto l’esercito russo sta avanzando nel Donbass in modo lento ma costante, imponendo agli ucraini un pesante tributo di sangue. L’avanzata delle ultime settimane non è solo spiegabile attraverso il cambiamento del contesto operativo più ampio, dallaurbana che ha caratterizzato la prima parte del conflitto ad unacondotta nei grandi spazi del Donbas, ma anche in virtù di una diversa gestione ...

