(Di domenica 5 giugno 2022) I missili sulla capitale ucraina e uno vicino ad un sito nucleare sintomi di un nervosismo diffuso al Cremlino. L'offensiva in Donbass va a rilento e, malgrado Mosca non dia numeri, le famiglie non vedono tornare a casa i loro figli mandati al

Putin assediato dal fronte interno rialza il tiro su Kiev I missili sulla capitale ucraina e uno vicino ad un sito nucleare sintomi di un nervosismo diffuso al Cremlino. L'offensiva in Donbass va a rilento e, ...I missili russi che questa mattina hanno colpito la capitale ucraina Kiev sono stati lanciati da un bombardiere strategico Tu-95 che sorvolava il Mar Caspio: lo ha reso noto l'Aviazione ucraina, secon ...