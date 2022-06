L’ex fisioterapista di Sinner: «Ha giocato troppo, doveva fermarsi. Non può essere caricato troppo» (Di domenica 5 giugno 2022) Il caso Sinner. La Stampa intervista Claudio Zimaglia il suo ex fisioterapista, colui il quale lo seguiva al Piatti Center di Bordighera. Per lui non c’è alcun caso: Sinner gioca troppo, si sarebbe dovuto fermare e invece ha continuato, il suo fisico non è ancora pronto. «Tanti parlano senza sapere…» «Non è vero che “il suo problema è il fisico”, come ho sentito dire persino da lui. Jannik ha un fisico forte. Ma bisogna conoscerlo, e allenarlo di conseguenza. (…) Fino a 7-8 mesi fa Jannik non aveva completato la crescita ossea, non poteva essere caricato troppo proprio per non spaccarlo. (…) Il guaio è stato non fare la preparazione, che è la base di tutto». «Dopo l’Australia. Avrebbe dovuto fermarsi tre settimane, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) Il caso. La Stampa intervista Claudio Zimaglia il suo ex, colui il quale lo seguiva al Piatti Center di Bordighera. Per lui non c’è alcun caso:gioca, si sarebbe dovuto fermare e invece ha continuato, il suo fisico non è ancora pronto. «Tanti parlano senza sapere…» «Non è vero che “il suo problema è il fisico”, come ho sentito dire persino da lui. Jannik ha un fisico forte. Ma bisogna conoscerlo, e allenarlo di conseguenza. (…) Fino a 7-8 mesi fa Jannik non aveva completato la crescita ossea, non potevaproprio per non spaccarlo. (…) Il guaio è stato non fare la preparazione, che è la base di tutto». «Dopo l’Australia. Avrebbe dovutotre settimane, ...

Advertising

napolista : L’ex fisioterapista di Sinner: «Ha giocato troppo, doveva fermarsi. Non può essere caricato troppo» Intervista a L… - awarhes : l'ex ragazzino dalle spalle curve, poi è andato dal fisioterapista e l'hanno messo a posto - Piero42395724 : RT @anthos555: Se fossero stati gli USA ad 'invadere' l'Ukraina per denazificare li avreste osannati come quando hanno invaso l'Iraq, Libi… - f43bb0d6a395428 : RT @anthos555: Se fossero stati gli USA ad 'invadere' l'Ukraina per denazificare li avreste osannati come quando hanno invaso l'Iraq, Libi… - scc68samu : RT @anthos555: Se fossero stati gli USA ad 'invadere' l'Ukraina per denazificare li avreste osannati come quando hanno invaso l'Iraq, Libi… -