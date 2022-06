La Corea del Nord torna a minacciare i vicini: lanciati 8 missili balistici nel mar del Giappone. È il 18esimo test da inizio anno (Di domenica 5 giugno 2022) La Corea del Nord torna a minacciare i propri vicini. E lo fa con un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio nel mar del Giappone. Secondo quanto riferito dal capo di Stato maggiore sudCoreano in una nota, sono 8 gli ordigni sganciati in mattinata da Pyongyang nelle acque tra Seul e Tokyo. L’esercito sudCoreano ha riferito che i razzi sono stati sparati tra le 9:08 e le 9:43 ora locale dalla zona di Sunan della capitale NordCoreana. L’azione ordinata dai vertici militari di Kim Jong-un ha fatto scattare l’allarme nella parte meridionale della Penisola di Corea, con il governo del Sud che ha convocato una riunione ad hoc. Si tratta del 18esimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Ladeli propri. E lo fa con un nuovo lancio dia corto raggio nel mar del. Secondo quanto riferito dal capo di Stato maggiore sudno in una nota, sono 8 gli ordigni sganciati in mattinata da Pyongyang nelle acque tra Seul e Tokyo. L’esercito sudno ha riferito che i razzi sono stati sparati tra le 9:08 e le 9:43 ora locale dalla zona di Sunan della capitalena. L’azione ordinata dai vertici militari di Kim Jong-un ha fatto scattare l’allarme nella parte meridionale della Penisola di, con il governo del Sud che ha convocato una riunione ad hoc. Si tratta del...

