Francesco | la sua riforma e la Chiesa in uscita

(Di domenica 5 giugno 2022) Quella odierna è la data in cui laricorda la propria nascita. È la festa di Pentecoste. Cosa cambiò in questa data? Nel giorno di Pentecoste gli apostoli erano chiusi, tutti insieme nello stesso luogo, uniti da legami profondi ma anche timori altrettanto importanti, percependo un pericolo permanente dopo la morte di Gesù. La discesa improvvisa dello Spirito Santo, il boato e le fiammelle del racconto pentecostale, portò scompiglio, li obbligò a uscire. Dunque lanasce nell’atto di uscire. Dalla setta chiusa si passò al suo opposto. Il fatto che gli apostoli fossero in grado di capire le diverse lingue ci porta al secondo elemento fondante: la diversità. Le diversità dalla discesa dello Spirito Santo vengono esaltate perché finalmente capite, gli apostoli capiscono tutte le lingue, non è che tutti capiscono improvvisamente la loro lingua, ...