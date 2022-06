È stato dissequestrato il tratto dell' alta velocità a Roma su cui è deragliato un Frecciarossa

(Di domenica 5 giugno 2022) AGI - È stata dissequestrata, come anticipato ieri dall'AGI, l'area'incidente ferroviario avvenuto nella galleriaa Serenissima, a. L'atto ènotificato dai pma Capitale.Tolti dunque i 'sigilli' ai binari: nelle prossime ore l'infrastruttura ferroviaria - grazie ai tecnici Rfi - potrà tornare alla normalità, così come la circolazione. Restano invece sotto sequestro un pezzo di rotaia deformato che verrà tagliato e asportato per consentire ulteriori verifiche, il locomotore posteriore danneggiato ee il locomotore anteriore. Dissequestrate anche le relative 11 carrozze dei viaggiatori. Intanto i pma Capitale in relazione all'incidente che ha visto protagonista un treno 9311a Torino-Napoli hanno aperto un ...

AGI - È stata dissequestrata, come anticipato ieri dall'AGI, l'area dell' incidente ferroviario avvenuto nella galleria della Serenissima , a Roma. L'atto è stato notificato dai pm della Capitale. Tolti dunque i 'sigilli' ai binari: nelle prossime ore l'infrastruttura ferroviaria - grazie ai tecnici Rfi - potrà tornare alla normalità , così come la circolazione.