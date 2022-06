È scontro sul salario minimo Visco dice sì | Brunetta contrario

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) «Non vedo rischi di recessione tecnica. Il primo trimestre 2022 ha il segno più e, molto probabilmente, anche il secondo trimestre avrà il segno più. L'ottimismo e la fiducia sono fondamentali». Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato, cerca di infondere fiducia sulle previsioni economiche per il nostro Paese. Intervenuto al "Live In Venezia di Sky Tg24",ha commentato così i dati dei giorni scorsi sui conti economici trimestrali dell'Istat, per cui è stata rivista al rialzo la stima preliminare sull'andamento del Pil nel primo trimestre di quest' anno. Rispetto a un rallentamento congiunturale dello 0,2%, profilato a fine aprile, l'istituto ha effettuato una revisione al rialzo nella stima definitiva (+0,1%), che ha preso in considerazione l'apporto del comparto servizi, che nelle valutazioni preliminari era stato sotto ...